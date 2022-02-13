Почти 20 новых парков появятся в лесах Подмосковья в ближайшие 2 года

В Московской области в ближайшие два года появятся 19 новых парков в лесах со скамейками и дорожками, детскими и спортивными площадками. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в передаче «Неделя в городе» в эфире телеканала «Россия 1».

Липовая роща рядом с новым микрорайоном «Спутник» в Одинцовском городском округе стала первым проектом такого парка со всей инфраструктурой для комфортного отдыха. Скоро такие лесопарки появятся по всему Подмосковью.

«Дело в том, что этот подход одобрил и президент, и правительство. И сегодня мы имеем в парках право делать дорожки, ставить, извините, туалеты, которые принципиально важны. Обеспечивать инфраструктуры: зимой это лыжи, летом это велосипеды.. За два года мы сделаем 19 парков в лесах», — сказал Воробьев.