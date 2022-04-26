Почти все номера загородных отелей Подмосковья забронировали на майские праздники

Спрос на поездки в загородные отели Подмосковья вырос в преддверии майских праздников. Жители региона и туристы забронировали почти 100% номеров в областных гостиницах.

В комитете по туризму Подмосковья отметили, что почти все номера загородных отелей забронировали вплоть до 10 мая.

Как напомнила министр культуры и туризма региона Елена Харламова, благодаря туристическому кешбэку отели можно бронировать со скидкой 20%.

Во многих загородных отелях до 10 мая почти нет мест Елена Харламова.

Подмосковье уже вошло в топ-5 направлений внутри России по программе туристического кешбэка.

«Высокий спрос на туры Московской области наблюдается не только среди москвичей, но и среди жителей многих других регионов», — подчеркнула Харламова.

Ранее стало известно, что Подмосковье присоединилось к всероссийской программе молодежного туризма.

Она стартует 1 июня. Этот проект позволит путешествовать и останавливаться в кампусах и общежитиях университетов по доступным ценам.