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    26 апреля 2022, 13:01

    Почти все номера загородных отелей Подмосковья забронировали на майские праздники

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Спрос на поездки в загородные отели Подмосковья вырос в преддверии майских праздников. Жители региона и туристы забронировали почти 100% номеров в областных гостиницах.

    Почти все номера загородных отелей Подмосковья забронировали на майские праздники | Изображение 1

    В комитете по туризму Подмосковья отметили, что почти все номера загородных отелей забронировали вплоть до 10 мая.

    Как напомнила министр культуры и туризма региона Елена Харламова, благодаря туристическому кешбэку отели можно бронировать со скидкой 20%.

    Во многих загородных отелях до 10 мая почти нет мест

    Елена Харламова.

    Подмосковье уже вошло в топ-5 направлений внутри России по программе туристического кешбэка.

    «Высокий спрос на туры Московской области наблюдается не только среди москвичей, но и среди жителей многих других регионов», — подчеркнула Харламова.

    Ранее стало известно, что Подмосковье присоединилось к всероссийской программе молодежного туризма.

    Она стартует 1 июня. Этот проект позволит путешествовать и останавливаться в кампусах и общежитиях университетов по доступным ценам.