15 ноября 2022, 13:51
Почти 100% номеров в отелях Подмосковья забронировали на новогодние праздники
Почти 100% всех номеров в загородных отелях Подмосковья забронировали на январские праздники. Свободные комнаты остались только в нескольких гостиницах.
Спрос на туры в Подмосковье отметили не только среди жителей столицы, но и в других регионах. На эту тенденцию повлияла близость к Москве и высокий уровень сервиса.
Реклама
По данным Ассоциации туроператоров России, Подмосковье стало одним из самых популярных регионов страны для новогоднего туризма. Так, в прошлые зимние праздники область посетили свыше 4,5 миллиона человек.
Реклама
Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.
Туризм
Реклама
Реклама