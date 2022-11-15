Подмосковье 15 ноября 2022, 13:51 Почти 100% номеров в отелях Подмосковья забронировали на новогодние праздники

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Почти 100% всех номеров в загородных отелях Подмосковья забронировали на январские праздники. Свободные комнаты остались только в нескольких гостиницах.

Спрос на туры в Подмосковье отметили не только среди жителей столицы, но и в других регионах. На эту тенденцию повлияла близость к Москве и высокий уровень сервиса.

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По данным Ассоциации туроператоров России, Подмосковье стало одним из самых популярных регионов страны для новогоднего туризма. Так, в прошлые зимние праздники область посетили свыше 4,5 миллиона человек.

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