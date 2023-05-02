02 мая 2023, 16:29
Почти 100 нарушений пожарной безопасности зарегистрировали в лесах Подмосковья в выходные
За минувшие выходные с 29 апреля по 1 мая жители Московской области нарушили правила пожарной безопасности в лесах 93 раза. Об этом сообщили в комитете лесного хозяйства региона.
Отдыхавшие в зеленых зонах жители пытались разжечь костры.
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«За первые майские праздники сотрудниками лесной охраны проведено 277 патрулирований земель лесного фонда и выявлено 93 нарушения правил пожарной безопасности в лесах», — сообщил курирующий комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
Больше всего нарушений насчитали в Дмитрове — 18, Ногинске — 17, Клину — 12, а также по 11 нарушений в Московском учебно-опытном и Ступинском лесничествах.
С 28 апреля на территории лесов Подмосковья ввели особый противопожарный режим.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
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Лесные пожары
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