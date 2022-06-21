Почти 100 многоквартирных домов отремонтируют в Мытищах до конца года

Региональная программа капремонта многоквартирных домов включила 99 объектов в городском округе Мытищи. Они преобразятся до конца 2022 года.

На капремонт домов в Мытищинском городском округе в этом году выделили миллиард рублей. Кровли обновят в 32 домах, фасады — в девяти, инженерные системы — в 41 доме, а также заменят 36 лифтов в 10 зданиях. Работы были проведены уже на 16 объектах.

Министр подмосковного МинЖКХ Антов Велиховский отметил, что в Московской области реализуется самая крупная программа в стране по капремонту. В нее включили более 44 тысяч жилых домов.

«Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 15,2 тысячи домов. Улучшены жилищные условия более 2 миллионов жителей области», — поделился Велиховский.

В 2021 году в области отремонтировали 2500 многоквартирных домов. В этом году капремонт проведут в 3757 зданиях. По словам генерального директора Фонда капремонта области Валерия Николова, трехлетний план включил преображение около восьми тысяч объектов, его окончание запланировано на конец 2022 года.

Узнать, какие дома были включены в программу, можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья.