Почти 100 летних читальных залов откроется в Подмосковье в выходные

При посещении обычных или летних залов не следует забывать о мерах предосторожности: читателям нужно носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.

В библиотеках сохраняются повышенные требования к санитарной безопасности, регулярно обрабатывают пространство и книги. Запрет на массовые мероприятия пока сохраняется, но во всем остальном здесь почти так же, как было до периода самоизоляции.

Несмотря на открытие, библиотеки продолжат активно работать с читателями и в режиме онлайн. За время ограничений — с апреля по июнь — подмосковные библиотекари провели более 66 тысяч онлайн-мероприятий, которые посмотрели 7,5 миллиона человек. Каждый день в эфир выходило в среднем 350 библиотек.