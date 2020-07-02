02 июля 2020, 22:54
Почти 100 летних читальных залов откроется в Подмосковье в выходные
С 1 июля все библиотеки Московской области вновь открылись для читателей. Также в регионе начали открывать летние читальные залы. Уже в ближайшие выходные в подмосковных парках и скверах появятся почти 100 библиотечных точек под открытым небом. Здесь будут выдавать и принимать книги и проводить мастер-классы для групп до 12 человек.
При посещении обычных или летних залов не следует забывать о мерах предосторожности: читателям нужно носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.
В библиотеках сохраняются повышенные требования к санитарной безопасности, регулярно обрабатывают пространство и книги. Запрет на массовые мероприятия пока сохраняется, но во всем остальном здесь почти так же, как было до периода самоизоляции.
Несмотря на открытие, библиотеки продолжат активно работать с читателями и в режиме онлайн. За время ограничений — с апреля по июнь — подмосковные библиотекари провели более 66 тысяч онлайн-мероприятий, которые посмотрели 7,5 миллиона человек. Каждый день в эфир выходило в среднем 350 библиотек.