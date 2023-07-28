Подмосковье 28 июля 2023, 11:46 Почти 100 кубометров мусора собрали во время акции «Чистый лес» в Подмосковье Комитет лесного хозяйства МО

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Экологическую акцию «Чистый лес» провели в Бородинском, Звенигородском, Ногинском и Талдомском лесничествах в июле. Сделать природу чище помогали 360 человек.

«С территории земель лесного фонда лесничие и неравнодушные жители Подмосковья убрали 97 кубометров мусора и 89 кубометров неликвидной древесины», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Во время акции убрали сухостой, валежник и мелкий бытовой мусор, оставленный жителями при посещении природы. До конца октября в Подмосковье проведут еще 12 субботников по уборке леса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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