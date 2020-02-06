Почти 100 дворов преобразили в Чехове за пять лет. В этом году обновят еще 16

За пять лет в Чехове комплексно благоустроили около 100 дворов, что составляет почти 60% от их общего количества. В 2020 году в городском округе преобразят еще 16 дворовых территорий. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Комплексное благоустройство ждет чеховские дворы, попавшие в список по обращениям жителей и после встречи с ними, по адресам:

Чехов, улица Чехова, д. 47, 49, 51, 53, 55

Чехов, улица Молодежная, д. 12, 13, 14

Чехов, улица Солнышевская, д. 3А, улица Чехова, д. 26

Чехов, Вишневый бульвар, д. 2, 3, 2А, 4, 4А

Чехов, улица Гагарина, д. 128, 112

Чехов, улица Полиграфистов, д. 4, 5

Чехов, улица Гагарина, д. 36, 42, 40

Молоди, улица Совхозная, д. 3, 4, 5

Дворы, которые были выбраны для благоустройства по результатам голосования жителей на сайте «Добродел»:

Чехов, улица Весенняя, д. 27, 29, 31, улица Центральная, д. 41

Чехов, улица Вишневая, д. 2, 3, 5

Чехов, ул. Ильича, д. 39, 37

Троицкое, д. 10, 10А, 45, 46, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48

Шарапово, улица Ленина, дома 8, 6, 4, 2, 10, 12

Столбовая, улица Труда, д. 1, 2, 7, 8, 9, 10

Дубна, д. 11

Новый Быт, улица НАТИ, д. 5А, 1, 2, 3, 4, 5, 6А

Источник фото: администрация городского округа Чехов

Заместитель главы администрации городского округа Чехов Ольга Карпова напомнила, что с начала реализации программы по благоустройству на территории муниципалитета благоустроили 97 дворов. Она отметила важность того, что объем работ и адресный перечень определяют сами жители в процессе интернет-голосования.

Ольга Карпова подчеркнула, что жители сами участвуют в согласовании проектов благоустройства — только на общем собрании жильцов решается, какая детская площадка будет установлена во дворе, для детей какого возраста, на сколько машиномест можно расширить парковочное пространство, какие деревья следует спилить.

Источник фото: администрация городского округа Чехов

Двор дома по улице Весенняя, где живет Александр Гончаров, попал в программу благоустройства благодаря активности людей на портале «Добродел».

«Сначала мы не верили в то, что это сработает. Но теперь видим список адресов, где обустроят дворы. И мы очень рады, что скоро наши дети будут играть на новых площадках», — сказал Александр Гончаров.