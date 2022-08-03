Почти 100 домов капитально отремонтируют в Электростали в этом году

Капитальный ремонт пройдет в 96 многоквартирных домах Электростали до конца этого года. На работы выделили миллиард рублей. Об этом рассказали в региональном МинЖКХ.

Рабочие отремонтируют кровли в 12 домах, фасады в 23, коммуникации в 70, а также заменят 27 лифтов в 10 зданиях. С начала года завершили преображение уже 45 объектов округа.

Глава министерства Антон Велиховский рассказал, что Подмосковье реализует самую крупную программу капитального ремонта. По ней до 2049 года обновят свыше 44 тысяч зданий. Из них 3765 дождутся ремонта уже в этом году.

Узнать подробнее о том, какие дома отремонтируют, можно на сайте Фонда капитального ремонта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программах благоустройства, которые создали в Подмосковье. Благодаря им в регионе преобразят лесопарки, набережные и исторических центры малых городов.