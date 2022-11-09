Подмосковье 09 ноября 2022, 19:52 Почти 100 домов городского округа Щелково отремонтируют за 2022 год

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99 многоквартирных домов отремонтирует министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья в городском округе Щелково в 2022 году. На эту программу выделен один миллиард рублей.

В текущем году в городском округе Щелково по плану отремонтируют 99 домов. Кровли починят в 30 многоквартирных домах, фасады — в 28 домах. В 63 домах в порядок приведут инженерные системы, кроме того, в двух домах заменят три лифта. На данный момент работы уже провели в 47 домах.

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«В Московской области реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 15,8 тысячи домов. Улучшены жилищные условия у 2,5 миллиона жителей области», — сообщил министр регионального министерства ЖКХ Антон Велиховский.

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Всего по программе капитального ремонта в Московской области отремонтировали 15844 многоквартирных дома. Благодаря этим работам жилищные условия улучшились для 2,5 миллиона подмосковных жителей.

На 2022 год в регионе был запланирован ремонт 3849 домов, из которых уже отремонтировано 2903 дома. По итогам 2022 года будут улучшены жилищные условия порядка 450 тысяч семей.