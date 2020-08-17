Почти 100 дольщиков из Клина получат ключи от квартир в сентябре

В Клину сдали долгострой на улице Клинская. Девятиэтажка получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом рассказала пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Жилой комплекс по адресу: улица Клинская, дом 30, — достроили. Строительство началось еще в 2014 году. Но завершить работы удалось только сейчас. 97 дольщиков ждали свои квартиры с 2018 года. Теперь они смогут отметить долгожданное новоселье. Ключи от квартир пообещали выдать в сентябре этого года.

«Первоначальный срок передачи квартир гражданам в июне 2018 года не был соблюден из-за недостаточного финансирования застройщиком, в связи с чем объект взяло на контроль правительство Московской области. На данный момент строительство жилого комплекса завершено, дом ввели в эксплуатацию. Обеспечены права 97 граждан, которые в ближайшее время получат ключи от квартир», ─ сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.