Подмосковье 19 марта 2024, 12:10 Почти 100 бригад дополнительно подготовили к устранению подтоплений на федеральных трассах Подмосковья ФКУ «Центравтомагистраль»

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Федеральные трассы в Подмосковье готовят к паводковому сезону. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на «Центравтомагистраль».

Дорожники ежедневно обследуют и очищают от снега водопропускные трубы, обочины, кюветы. Мониторинг состояния трасс ведется круглосуточно.

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Чтобы обеспечить бесперебойное и безопасное движение по федеральным дорогам в период паводка, сформировали 90 спецбригад оперативного реагирования. Подготовлено 450 машин спецтехники, свыше 20 тысяч кубометров инертных материалов и около 500 кубометров пиломатериалов.

В случае возникновения нештатных ситуаций необходимо обращаться в диспетчерскую службу ФКУ «Центравтомагистраль» по телефонам +7 499 654-01-09 и +7 (916) 920-59-34.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

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