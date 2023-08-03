Подмосковье 03 августа 2023, 15:43 Почти 100 бесплатных кинопоказов проведут в Подмосковье в августе в рамках проекта «Кинопарк» РИА «Новости»

Читать 360tv в

На протяжении всего августа на территории Подмосковья пройдут бесплатные уличные показы в летних кинотеатрах. Проект «Креативного бюро «Регион» и Министерства культуры и туризма Московской области «Кинопарк» стартовал в 2016 году и уже стал доброй традицией Подмосковья.

Чем же запомнится август? Семейным фэнтези «Солнце на вкус», искрометной приключенческой комедией «Мальдивы подождут», остросюжетным детективом «Хитровка. Знак четырех» и многими другими не менее интересными фильмами.

Реклама

В последнюю субботу лета, 26 августа, состоится всероссийская акция «Ночь кино», а в течение всего месяца будет проходить «Фестиваль уличного кино».

Всего на август запланировали 97 кинопоказов на 37 площадках 24 городских округов.

Вход на все показы свободный. Подробную информацию о сеансах можно узнать на официальных интернет-ресурсах уличных кинотеатров.