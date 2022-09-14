Почти 10 земельных услуг подключили к «Госключу» в Подмосковье | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 17:04 Поделиться Telegram

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Viber Почти 10 земельных услуг подключили к «Госключу» в Подмосковье

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Миноблимущество в Подмосковье оптимизировало восемь земельных услуг, которые теперь можно получить при помощи инновационного сервиса «Госключ». В целом Московская область стала первым регионом в стране, который применил этот сервис в сфере недвижимости. Одной из первых услуг, которые можно получить через «Госключ», стала аренда земельного участка.

«Сейчас же с помощью нового сервиса можно получить уже восемь земельных услуг. Такая оперативная работа по оптимизации направлена прежде всего на удобство получения их гражданами и бизнеса. Наша основная задача, которую ставит губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, — сделать предоставление услуг по земле максимально простым, без лишних посещений МФЦ, а также сократить сроки предоставления», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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Для реализации задачи уже восемь услуг начали оказывать полностью в электронном формате. Онлайн и подается заявление, и подписываются договоры всеми сторонами. Важно внедрить «Госключ» именно в те услуги, которые более всего популярны в Подмосковье как среди рядовых жителей, так и у бизнеса. Это в первую очередь аренда или приобретение земельного участка без торгов и многое другое. Ожидается, что в будущем перечень предоставляемых в электронном виде услуг будет значительно расширен.

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Получить подмосковные услуги при помощи «Госключа» можно через официальный портал госуслуг. Там нужно зайти в раздел под названием «Земля и стройка» и выбрать соответствующую вкладку. Потом заполняется заявление, в котором нужно указать, что и сам договор будет подписываться в электронном формате. После этого в личный кабинет пользователя придет договор, который нужно подписать в специальном приложении «Госключ» — там сначала оформляется электронная подпись.

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