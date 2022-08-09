Почти 10 услуг по регулированию тарифов перевели в онлайн в Подмосковье

Комитет по ценам и тарифам Московской области напомнил, что на РПГУ реализуется девять услуг по тарифному регулированию. Теперь здесь запущен сервис полного цифрового взаимодействия с контрольно-надзорными органами.

Впервые в стране сервис по цифровому документообороту между контролерами и бизнесом реализован в Подмосковье. Первыми онлайн-услуги предложили в Главном управлении государственного строительного надзора, а с 15 июля к проекту присоединились остальные ведомства.

Организации также могут коммуницировать с комитетом по ценам и тарифам Подмосковья. Такой формат избавит сотрудников предприятий от ручного заполнения документов и взаимодействия на бумажном носителе.

Для коммуникации с контрольно-надзорными органами на портале РПГУ запущен сервис полного электронного взаимодействия. Здесь можно выбрать удобное время и способ связи, получить услугу по консультированию и записаться на профилактический визит.

Данное нововведение позволит минимизировать риски нарушения законодательства и избежать административные правонарушения, которые можно выявить на этапе рассмотрения тарифной заявки.

Предпринимателей Подмосковья призвали активно заводить личные кабинеты в РПГУ, участвовать в обучающих вебинарах и других мероприятиях, связанных с реформой контрольно-надзорной деятельности.