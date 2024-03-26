Подмосковье 26 марта 2024, 13:19 Почти 10 тысяч жителей посетили театр «Наш дом» в Химках с начала года Пресс-служба администрации города или района

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Драматический театр «Наш дом» в Химках посетили почти 10 тысяч человек с начала года. За это время там представили около 20 пьес для детей и взрослых.

показали пьесы «Пять вечеров», «На всякого мудреца довольно простоты», сказку «Снежная королева». На малой сцене прошло три постановки: «Пионерская зорька», «Волк, Лиса и новогодние чудеса» и «Сказка о золотой рыбке».

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В феврале зрители смогли увидеть спектакли «Маскарад», «Матушка Метелица», «Морфий», «Сказку о царе Салтане», «Пиросмани, или праздник одиночества», «Ужин дураков», «Хозяйка Медной горы» и «Шукшинские рассказы».

В марте театр подготовил постановки «Чайка» Антона Чехова, «Любовь и карты» Александра Островского и «На дне» Максима Горького.

В этом году зрителям представят две премьеры. Это детская сказка «Русалочка» и комедия «Шум за сценой». Приобрести билеты можно по ссылке.