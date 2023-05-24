Подмосковье 24 мая 2023, 10:07 Почти 10 тысяч женщин воспользовались самозаписью на маммографию в Подмосковье

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Свыше 70% случаев рака молочной железы выявляют в Подмосковье на ранней стадии. Этого удалось добиться благодаря самозаписи на маммографию и профилактическим осмотрам.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, самозапись на маммографию стала доступна женщинам старше 40 лет в прошлом августе. За это время ей воспользовались почти 10 тысяч человек.

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«Онкология молочной железы — самое распространенное злокачественное новообразование у женщин. Поэтому первостепенное значение имеет доступная и качественная диагностика — это и профилактические осмотры, и диспансеризация, и самозапись на маммографию», — отметила она.

Чтобы записаться на исследование, нужно быть старше 40 лет и иметь прикрепление к одной из поликлиник региона. Давность предыдущей маммографии должна составлять более двух лет. Записаться к врачу можно через «Госуслуги» или по номеру 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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