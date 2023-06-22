22 июня 2023, 12:46
Почти 10 тысяч тонн минеральных удобрений закупили в Подмосковье для осенних полевых работ
Подготовка к проведению осенних полевых работ началась в Подмосковье. Так, общая обеспеченность региона удобрениями на данный момент составляет 77%. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Для осенних полевых работ уже приобретено 9,5 тысячи тонн минеральных удобрений, законтрактовано 8,5 тысяч тонн, и закупка продолжается», — заявил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
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Весной для полевых работ в Подмосковье закупили свыше 110 тысяч тонн удобрений, большую часть из которых распределили между шестью округами. Отмечается, что минеральные удобрения позволяют повысить урожайность и качество культур.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.
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Сельское хозяйство
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