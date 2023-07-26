26 июля 2023, 11:51
Почти 10 тысяч сопроводительных документов для поездок с животными оформили в Подмосковье с начала года
Почти 10 тысяч ветеринарных сопроводительных документов оформили в Подмосковье с начала года. Из них почти 7,5 тысячи — для выезда за границу и более 2,3 тысячи — для перевозок по России.
Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, самыми популярными направлениями для выезда с домашними животными стали Турция, Грузия, Армения, Казахстан, Азербайджан и Узбекистан.
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Владельцы животных могут оформить заявку на получение справок и сертификатов для питомцев при выезде заграницу в электронном виде. Это сократит сроки выдачи документов для кошек, собак и хорьков. Оставить заявку можно с помощью программы «eCert.питомцы».
Получить сопроводительные документы также можно в подразделениях Госветстанции по месту проживания животного. За несколько дней до поездки нужно доставить туда питомцев с ветеринарным паспортом и отметками о вакцинации, чипировании и обработке от паразитов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Животные
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