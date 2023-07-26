Подмосковье 26 июля 2023, 11:51 Почти 10 тысяч сопроводительных документов для поездок с животными оформили в Подмосковье с начала года Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Почти 10 тысяч ветеринарных сопроводительных документов оформили в Подмосковье с начала года. Из них почти 7,5 тысячи — для выезда за границу и более 2,3 тысячи — для перевозок по России.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, самыми популярными направлениями для выезда с домашними животными стали Турция, Грузия, Армения, Казахстан, Азербайджан и Узбекистан.

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Владельцы животных могут оформить заявку на получение справок и сертификатов для питомцев при выезде заграницу в электронном виде. Это сократит сроки выдачи документов для кошек, собак и хорьков. Оставить заявку можно с помощью программы «eCert.питомцы».

Получить сопроводительные документы также можно в подразделениях Госветстанции по месту проживания животного. За несколько дней до поездки нужно доставить туда питомцев с ветеринарным паспортом и отметками о вакцинации, чипировании и обработке от паразитов.

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