Почти 10 тысяч саженцев «Леса Победы» высадили в Балашихе

Почти 10 тысяч саженцев деревьев и кустарников высадили в Балашихе в рамках акции «Лес Победы». К ней присоединились больше трех тысяч местных жителей.

Центральной площадкой экомероприятия сделали участок Озерного лесничества рядом с проездом 40 лет Октября. Старт акции дали председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и руководитель Балашихи Сергей Юров. К акции также присоединились депутаты регионального парламента Николай Черкасов и Владимир Шапкин, ветераны, волонтеры, жители города.

«В 2013 году мы впервые сажали в Балашихе „Лес Победы“. Сегодня это стало доброй традицией. Так мы отдаем дань памяти нашим предками, нашему народу-победителю. Каждое посаженное дерево олицетворяет собой историю войны, память о тех, кто был на фронте, не дожил до сегодняшних дней, и благодарность ветеранам. Мы не должны забывать то, что они для нас сделали», — заявил Брынцалов.

Жители Балашихи высадили в Озерном лесничестве более семи тысяч сеянцев сосны. А в 70 дворах и скверах города теперь растут 2,5 тысячи молодых каштанов, кленов, яблонь, лип, берез и кустарников.

Участникам выдавали весь необходимый инвентарь: мечи Колесова, перчатки и ведра, а также брендированную одежду.

«Большое количество лесов было восстановлено благодаря этой акции, в том числе и на территории нашего города. Еще несколько лет назад участки для посадки были гораздо больше. Сегодня большой проблемы с лесовосстановлением у нас нет, но тем не менее продолжают засаживаться вот такие локальные участки, как сегодня. Это по-прежнему важно. Приятно, что большое число наших жителей откликнулось на наше приглашение», — сказал Юров.

Для участников акции «Лес Победы» выступили творческие коллективы, а еще их угостили блюдами полевой кухни.

Цели акции «Лес Победы» — массовое восстановление лесов и сохранение памяти о павших в годы Великой Отечественной войны. Деревья высаживают в Балашихе каждый год — в парках, скверах, на территориях муниципальных учреждений и придомовых территориях.