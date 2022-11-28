Подмосковье 28 ноября 2022, 18:29 Почти 10 тысяч подмосковных медиков оформили компенсацию аренды жилья

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В Московской области с 2022 года работает еще одна мера поддержки для медицинских специалистов. Медики могут получать выплату в размере 20 тысяч рублей ежемесячно на аренду жилья.

Претендовать на компенсацию аренды жилья в Подмосковье могут медики 18 специальностей — врачи, фельдшеры и медсестры.

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Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что компенсация аренды жилья — это одна из самых востребованных мер социальной поддержки в регионе.

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«Ее оформили почти 10 тысяч медицинских специалистов, из них 1,8 тысячи трудоустроились к нам в медорганизации в этом году», — отметила Светлана Стригункова.

Для того чтобы получить компенсацию, медработники должны соблюсти ряд условий. Специалисту необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Подмосковья. Кроме того, у близких родственников медработника не должно быть в собственности жилья в Подмосковье. У медработника также не должно быть в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма.

Чтобы получить компенсацию, медицинский специалист может подать заявление на региональном портале госуслуг. Его заявку рассмотрят в течение 10 рабочих дней.

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