Почти 10 тысяч пар из Подмосковья получили выплату к юбилею совместной жизни с начала года

Она уточнила, что выплату могут оформить жители Московской области в течение года со дня юбилея, начиная с 50 лет прожитых вместе, то есть 50, 55, 60 и далее.

«Пособие назначается и выплачивается одному из супругов, имеющих место жительства в Московской области на день юбилея. Выплата носит заявительный характер. Подать заявление можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ», — сказала министр.

Размер выплат для пар, проживших вместе 50 лет, составляет пять тысяч рублей, 55 лет — 6 тысяч, 60 лет — 7 тысяч и так далее. Максимальная выплата предусмотрена за проведенные совместно 70 лет, она составляет 9 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что для пожилых жителей Подмосковья возобновился режим самоизоляции. Всю необходимую помощь они могут получить на дому, а все выплаты автоматически начисляются на банковскую карту.