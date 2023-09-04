Подмосковье 04 сентября 2023, 11:54 Почти 10 тысяч медиков Подмосковья получили компенсации за аренду жилья с начала года Unsplash

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Около 10 тысяч медиков Подмосковья воспользовались компенсацией аренды жилья с начала года. Для представителей 18 специальностей, включая фельдшеров и медсестер, предусмотрены выплаты в размере 20 тысяч рублей.

«Для сотрудников медицинских учреждений региона действует множество мер социальной поддержки, в том числе „Социальная ипотека“, „Приведи друга“ и многие другие. Самой востребованной мерой поддержки у наших специалистов является компенсация аренды жилья», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Чтобы претендовать на выплату, необходимо соответствовать некоторым критериям, например работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Подмосковья и расположенном на территории региона.

Заявление на получение компенсации можно подать на региональном портале госуслуг.

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