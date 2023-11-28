Подмосковье 28 ноября 2023, 11:31 Почти 10 тысяч километров дорог Подмосковья обработали ото льда за ночь Минтранс Подмосковья

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Дорожные службы Подмосковья продолжают обеспечивать безопасный проезд транспорта. Только за ночь специалисты очистили и обработали противогололедными материалами почти десять тысяч километров дорог.

В региональном Минтрансе уточнили, что в первую очередь работы провели на опасных участках и дорогах с интенсивным движением.

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«Оперативный штаб по зимнему содержанию дорог продолжает мониторить дорожную и погодную ситуацию. В эти дни организовано дежурство спецтехники, проводится превентивная обработка дорожной сети для обеспечения безопасного проезда», — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, все автобусы вывели на линию, транспорт работает в штатном режиме, однако, на фоне погодных условий могут быть задержки в расписании. Днем температура воздуха опустится до -5 градусов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад. Он отметил, что в Лобню перебрасываются дополнительные силы для уборки дорог.

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