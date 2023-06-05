Подмосковье 05 июня 2023, 14:39 Почти 10 тысяч человек сдали ЕГЭ по физике и истории в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования МО

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Единые государственные экзамены по истории и физике прошел в Подмосковье 5 июня. Их написали почти 10 тысяч выпускников.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, физику сдали пять 5,1 тысячи человек. Экзамен по истории написали 4,8 тысячи учеников.

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«Результаты экзамена станут известны не позднее 21 июня. Поздравляем всех, кто уже сдал выпускные экзамены. А тем, кому еще предстоит проходить аттестацию, желаем удачи», — сказали в министерстве.

Для сдачи экзамена в Подмосковье организовали 156 пунктов. На написание ЕГЭ по физике было выделено три часа 55 минут. По истории — три часа 30 минут.

В ближайшее время в регионе сдадут экзамены по обществознанию, биологии иностранным языкам.

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