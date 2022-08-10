Почти 10 миллиардов рублей вложили в капремонт школ Подмосковья в этом году

Капитальный ремонт в этом году завершат в 62 школах. Еще 15 новых откроют к 1 сентября. В преображение образовательных учреждений Подмосковье вложило свыше девяти миллиардов рублей.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поручил депутатам контролировать ход капитального ремонта и строительства школ, чтобы они успели открыться к 1 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Важно, чтобы все депутаты проверили на местах, как продвигаются работы. Порядка 12 объектов требуют повышенного внимания», — отметил парламентарий.

Всего в программу капитального ремонта на этот год вошли 66 подмосковных школ. Из них 62 откроют 1 сентября, а остальные четыре перенесли на следующий год из-за большого объема работ. На работы выделили 9,1 миллиарда рублей, из которых шесть миллиардов из регионального бюджета.

По словам Брынцалова, на особый контроль возьмут и благоустройство территорий. Сейчас работы ведут высокими темпами и не отстают от графика.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии в Подмосковье новых школ и детских садов 1 сентября. Всего учреждения региона примут свыше миллиона учеников в этом учебном году.