Почти 10 лесных пожаров потушили в Подмосковье за неделю | 360°

Все новости

Эксклюзив

19 сентября 2022, 18:22

«Слишком тяжелая рана». Погибший студент колледжа из Курска получил серьезные травмы

Подмосковье

19 сентября 2022, 18:19

Более 100 первокурсников Академии МЧС в Химках приняли присягу

Реклама

Путешествия

19 сентября 2022, 18:08

Европейцы решили спасаться от холодов в Турции. Но это не всем по карману

Эксклюзив

19 сентября 2022, 18:07

Мужчина пострадал после взрыва в Институте органической химии в Москве

Подмосковье

19 сентября 2022, 18:06

Современный переход через железную дорогу построят в Реутове к концу года

Подмосковье

19 сентября 2022, 18:03

Еще 30 километров дорог отремонтировали в Подольске

Криминал

19 сентября 2022, 17:58

Тело новорожденного нашли в мусорном контейнере на юго-востоке Москвы

Интересное

19 сентября 2022, 17:54

Профессор Морева рассказала, как определить качество меда с помощью зубочистки

Знаменитости

19 сентября 2022, 17:51

Певец SHAMAN поделился секретом своего успеха

Подмосковье

19 сентября 2022, 17:16

Почти 10 лесных пожаров потушили в Подмосковье за неделю

Читать 360tv в

В Подмосковье за последнюю неделю выпало большое количество осадков, автоматически значительно снизился класс пожарной опасности. Однако лесные пожары все равно возникали, их приходилось тушить силами пожарных.

«В Московской области выпало уже достаточно большое количество осадков, класс пожарной опасности по области снизился до I–II, V класса уже нет. При этом за прошедшую неделю ликвидировано девять пожаров общей площадью 0,85 гектара, из них два возгорания были потушены в выходные дни», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

Силы лесопожарных формирований реагировали на все обращения крайне оперативно, это позволило не допустить серьезных пожаров в Подмосковье за минувшую неделю.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал экологию в регионе бесценной. Леса занимают почти половину земель Подмосковья, и они раскинулись в черте городов. Задача — благоустроить их с комфортом для людей, но без вреда природе, подчеркнул Андрей Воробьев. За пять лет преобразятся 50 лесопарков.

Лесные пожары

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама