Почти 10 лесных пожаров потушили в Подмосковье за неделю | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 17:16 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Почти 10 лесных пожаров потушили в Подмосковье за неделю

Читать 360tv в

В Подмосковье за последнюю неделю выпало большое количество осадков, автоматически значительно снизился класс пожарной опасности. Однако лесные пожары все равно возникали, их приходилось тушить силами пожарных.

«В Московской области выпало уже достаточно большое количество осадков, класс пожарной опасности по области снизился до I–II, V класса уже нет. При этом за прошедшую неделю ликвидировано девять пожаров общей площадью 0,85 гектара, из них два возгорания были потушены в выходные дни», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

Силы лесопожарных формирований реагировали на все обращения крайне оперативно, это позволило не допустить серьезных пожаров в Подмосковье за минувшую неделю.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал экологию в регионе бесценной. Леса занимают почти половину земель Подмосковья, и они раскинулись в черте городов. Задача — благоустроить их с комфортом для людей, но без вреда природе, подчеркнул Андрей Воробьев. За пять лет преобразятся 50 лесопарков.

0 0 0 0 0 0