Подмосковье 29 мая 2023, 23:34 Почти 10 комплексов фотовидеофиксации установили на Каширском шоссе в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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На Каширском шоссе в Московской области установили 9 комплексов фотовидеофиксации. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Камеры появились в Видном, Горках и Апаринках Ленинского округа, а также в микрорайонах Востряково, Белые Столбы и деревне Немцово в Домодедове.

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На дорогах появились комплексы последнего поколения «Азимут 4». Они могут распознавать 25 видов нарушений ПДД.

С начала года в Подмосковье установили более 500 камер. Работами занимается действующий оператор подмосковной системы контроля БДД «МВС Груп».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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