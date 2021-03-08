Почтальон из Раменского поздравил женщин с 8 Марта открытками и сладостями
Нектарий — удивительный почтальон из Раменского, который свою работу действительно любит. Но еще больше его любят сами жители. Нектарий шутит об этом: как пчелы на нектар. 8 марта почтальон решил порадовать женщин своего участка небольшими приятными подарками.
Нектарий Нектариевич стал любимым почтальоном жителей Раменского. Жители специально заказывают доставку посылок, выписывают журналы. Сотрудник почты каждый день объезжает участок на велосипеде.
Около 20 лет Нектарий Сохранов проработал в рекламном агентстве, но судьба распорядилась так, что мужчина оказался в отделении «Почты России». Он решил поздравить жительниц своего участка с 8 Марта.
Нектарий от руки подписал открытки для всех представительниц прекрасного пола и лично отвез их женщинам вместе со сладкими подарками.