Почтальон из Раменского поздравил женщин с 8 Марта открытками и сладостями

Нектарий — удивительный почтальон из Раменского, который свою работу действительно любит. Но еще больше его любят сами жители. Нектарий шутит об этом: как пчелы на нектар. 8 марта почтальон решил порадовать женщин своего участка небольшими приятными подарками.

Источник фото: телеканал «360»

Нектарий Нектариевич стал любимым почтальоном жителей Раменского. Жители специально заказывают доставку посылок, выписывают журналы. Сотрудник почты каждый день объезжает участок на велосипеде.

Около 20 лет Нектарий Сохранов проработал в рекламном агентстве, но судьба распорядилась так, что мужчина оказался в отделении «Почты России». Он решил поздравить жительниц своего участка с 8 Марта.

Нектарий от руки подписал открытки для всех представительниц прекрасного пола и лично отвез их женщинам вместе со сладкими подарками.