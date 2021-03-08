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    08 марта 2021, 17:22

    Почтальон из Раменского поздравил женщин с 8 Марта открытками и сладостями

    Алена Собкалова, Ксения Жеребцова, Мария Ицкова

    Нектарий — удивительный почтальон из Раменского, который свою работу действительно любит. Но еще больше его любят сами жители. Нектарий шутит об этом: как пчелы на нектар. 8 марта почтальон решил порадовать женщин своего участка небольшими приятными подарками.

    Почтальон из Раменского поздравил женщин с 8 Марта открытками и сладостями | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Нектарий Нектариевич стал любимым почтальоном жителей Раменского. Жители специально заказывают доставку посылок, выписывают журналы. Сотрудник почты каждый день объезжает участок на велосипеде.

    Около 20 лет Нектарий Сохранов проработал в рекламном агентстве, но судьба распорядилась так, что мужчина оказался в отделении «Почты России». Он решил поздравить жительниц своего участка с 8 Марта.

    Нектарий от руки подписал открытки для всех представительниц прекрасного пола и лично отвез их женщинам вместе со сладкими подарками.