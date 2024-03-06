06 марта 2024, 14:10
«Почта России» объявила график работы в праздничные дни
Только круглосуточные отделения «Почты России» в Подмосковье продолжат работать 8 марта, в остальных этот день будет выходным. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.
7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час. 9 марта отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.
Реклама
8 марта почтальоны не будут разносить отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России.
Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на официальном сайте или в мобильном приложении компании.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
8 Марта
Реклама
Реклама