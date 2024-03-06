Подмосковье 06 марта 2024, 14:10 «Почта России» объявила график работы в праздничные дни Медиасток.рф

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Только круглосуточные отделения «Почты России» в Подмосковье продолжат работать 8 марта, в остальных этот день будет выходным. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час. 9 марта отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

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8 марта почтальоны не будут разносить отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на официальном сайте или в мобильном приложении компании.

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