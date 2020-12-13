Почта Деда Мороза заработала в детском саду во Власихе

Почта Деда Мороза заработала в детском саду в городском округе Власиха Московской области. Теперь ребята готовят свои послания новогоднему волшебнику вместе с родителями и воспитателями.

Акция проходит в детском саду №1 «Радуга» каждый год, рассказала заместитель заведующего Наталья Архипова. Воспитанники и педагоги в каждой группе пишут письма и рисуют картины, а потом опускают конверты в специальный почтовый ящик. Таким образом в детском садике создается атмосфера добра и веры в чудеса. Теперь каждый ребенок знает, что мечтать можно, а его желания сбудутся.

Почта Деда Мороза в этом садике работает уже много лет.

«Я верю в Деда Мороза. Я хочу, чтобы все в садике не болели. Хочу очень много кукол и куклу L.O.L», — перечислила свои желания воспитанница Анастасия Сучкова.

Работники детского сада учат детей, что зимний волшебник исполняет только важные желания.

Ранее новогодние ящики для писем Деду Морозу появились в подмосковных Котельниках. Три таких установили в Доме культуры «Силикат», а также на территории ТРЦ «Мега Белая Дача». В них тоже можно опускать письма с пожеланиями до 22 декабря.