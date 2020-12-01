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    01 декабря 2020, 18:11

    «Почта Деда Мороза» открылась в парках Московской области

    Полина Петрова

    Акция «Почта Деда Мороза», организатором которой стал фонд «Путь Детства», стартовала в парках культуры и отдыха Московской области. Об этом сообщилив пресс-службе областного Министерства благоустройства.
    «Почта Деда Мороза» открылась в парках Московской области

    «В 30 парках культуры и отдыха, одном сквере, одном лесопарке Московской области и на территории МЕГА „Белая Дача“ появились специальные почтовые ящики. Каждый сможет написать письмо Дедушке Морозу», — уточнили в пресс-службе.

    Отмечается, что отправить свое обращение к волшебнику можно до 22 декабря. Письма, опущенные детьми в ящик, доставят в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг сотрудники министерства.

    Любой желающий может оставить послание в ящиках, которые установлены в следующих парках:

    Балашиха — ПКиО Пехорка, парк Пестовский, парк Никольско-Архангельский;

    Богородский округ — Центральный городской парк, Глуховский парк;

    Воскресенский округ — Усадьба «Кривякино»;

    Долгопрудный округ — Центральный парк, парки на улицах Молодежная, Набережная и Парковая;

    Домодедово — ПКиО Елочки;

    Дубна — городской ПКиО;

    Егорьевск — ПКиО «200 лет Егорьевску»;

    Ивантеевка — городской ПКиО;

    Котельники — МЕГА «Белая дача», Дом культуры Силикат;

    Красногорск — городской ПКиО;

    Лобня — МАУ ПКиО «Лобня»;

    Лотошино — Лотошинский ПКиО;

    Люберцы — ПКиО Наташинский парк;

    Лыткарино — Парк МУ ДК «Мир»;

    Мытищи — ПКиО «Мира»;

    Одинцовский — ПКиО имени Л. Лазутиной, ПКиО Раздолье;

    Подольск — ПКиО Талалихина;

    Реутов — Центральный парк;

    Сергиево-Посадский округ — ПКиО Скитские пруды;

    Ступино — ПКиО имени Н. Островского;

    Талдомский округ — парк отдыха «Вербилки»;

    Химки — ПКиО Толстого, каток в сквере «Юбилейный», ПКиО Подрезково;

    Шатура — ПКиО Гагарина.