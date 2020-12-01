«Почта Деда Мороза» открылась в парках Московской области

«В 30 парках культуры и отдыха, одном сквере, одном лесопарке Московской области и на территории МЕГА „Белая Дача“ появились специальные почтовые ящики. Каждый сможет написать письмо Дедушке Морозу», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что отправить свое обращение к волшебнику можно до 22 декабря. Письма, опущенные детьми в ящик, доставят в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг сотрудники министерства.

Любой желающий может оставить послание в ящиках, которые установлены в следующих парках:

Балашиха — ПКиО Пехорка, парк Пестовский, парк Никольско-Архангельский;

Богородский округ — Центральный городской парк, Глуховский парк;

Воскресенский округ — Усадьба «Кривякино»;

Долгопрудный округ — Центральный парк, парки на улицах Молодежная, Набережная и Парковая;

Домодедово — ПКиО Елочки;

Дубна — городской ПКиО;

Егорьевск — ПКиО «200 лет Егорьевску»;

Ивантеевка — городской ПКиО;

Котельники — МЕГА «Белая дача», Дом культуры Силикат;

Красногорск — городской ПКиО;

Лобня — МАУ ПКиО «Лобня»;

Лотошино — Лотошинский ПКиО;

Люберцы — ПКиО Наташинский парк;

Лыткарино — Парк МУ ДК «Мир»;

Мытищи — ПКиО «Мира»;

Одинцовский — ПКиО имени Л. Лазутиной, ПКиО Раздолье;

Подольск — ПКиО Талалихина;

Реутов — Центральный парк;

Сергиево-Посадский округ — ПКиО Скитские пруды;

Ступино — ПКиО имени Н. Островского;

Талдомский округ — парк отдыха «Вербилки»;

Химки — ПКиО Толстого, каток в сквере «Юбилейный», ПКиО Подрезково;

Шатура — ПКиО Гагарина.