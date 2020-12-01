«Почта Деда Мороза» открылась в парках Московской области
«В 30 парках культуры и отдыха, одном сквере, одном лесопарке Московской области и на территории МЕГА „Белая Дача“ появились специальные почтовые ящики. Каждый сможет написать письмо Дедушке Морозу», — уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что отправить свое обращение к волшебнику можно до 22 декабря. Письма, опущенные детьми в ящик, доставят в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг сотрудники министерства.
Любой желающий может оставить послание в ящиках, которые установлены в следующих парках:
Балашиха — ПКиО Пехорка, парк Пестовский, парк Никольско-Архангельский;
Богородский округ — Центральный городской парк, Глуховский парк;
Воскресенский округ — Усадьба «Кривякино»;
Долгопрудный округ — Центральный парк, парки на улицах Молодежная, Набережная и Парковая;
Домодедово — ПКиО Елочки;
Дубна — городской ПКиО;
Егорьевск — ПКиО «200 лет Егорьевску»;
Ивантеевка — городской ПКиО;
Котельники — МЕГА «Белая дача», Дом культуры Силикат;
Красногорск — городской ПКиО;
Лобня — МАУ ПКиО «Лобня»;
Лотошино — Лотошинский ПКиО;
Люберцы — ПКиО Наташинский парк;
Лыткарино — Парк МУ ДК «Мир»;
Мытищи — ПКиО «Мира»;
Одинцовский — ПКиО имени Л. Лазутиной, ПКиО Раздолье;
Подольск — ПКиО Талалихина;
Реутов — Центральный парк;
Сергиево-Посадский округ — ПКиО Скитские пруды;
Ступино — ПКиО имени Н. Островского;
Талдомский округ — парк отдыха «Вербилки»;
Химки — ПКиО Толстого, каток в сквере «Юбилейный», ПКиО Подрезково;
Шатура — ПКиО Гагарина.