Подмосковье 30 апреля 2023, 17:50 Почетным гражданам Мытищ рассказали о проведении Дня Победы в городе Unsplash

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Почетные граждане Мытищ встретились с главой администрации Юлией Купецкой. Участники собрания обсудили празднование Дня Победы на улицах города.

«Нас очень хорошо поддержали наши управляющие компании и предложили праздники провести 9 мая во дворах, чтобы рассредоточить наших жителей и как раз выполнить все требования, но при этом не оставить жителей без праздника», — отметила Купецкая.

В период с 2 по 9 мая в округе организуют порядка 100 праздничных мероприятий: концерты, поздравления ветеранов, салюты и многое другое. Основные программы пройдут в микрорайоне Пироговском, поселке Поведники, селе Марфино и вблизи Дворца культуры «Яуза».

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