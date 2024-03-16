Подмосковье 16 марта 2024, 15:17 Почетный работник химкинского «НПО Энергомаш» Геннадий Кожемякин выбрал очный формат голосования Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Участие в выборах президента России уже приняли тысячи жителей Химок. Почетный работник ракетного предприятия «НПО Энергомаш» Геннадий Кожемякин проголосовал в очном формате в одной из 119 участковых избирательных комиссий.

Геннадий Кожемякин отметил, что для каждого гражданина важно выразить свое мнение. Он рассказал, что выбрал именно очный формат голосования из-за живого общения и позитива.

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«Я уже отдал свой голос. Я думаю, это правильно и нужно. Без этого наша страна не сможет жить, наш выбор должен быть сделан обязательно. Выбрал именно очный формат голосования: голосовал таким образом всегда. Мне нравится живое общение, позитив», — прокомментировал житель Химок Геннадий Кожемякин.

Отметим, что первый день голосования прошел в штатном режиме, без нарушений. Выборы президента России продлятся до 17 марта включительно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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