Подмосковье 15 марта 2024, 16:30 Почетный гражданин Солнечногорска Николай Сотниченко проголосовал на выборах президента пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Почетный гражданин городского округа Солнечногорск Николай Сотниченко принял участие в голосовании на выборах президента России. Он вместе с супругой посетил избирательный участок, расположенный в Доме культуры «Выстрел».

«В современных условиях мы увидели, как наше общество проявило единство. Поэтому сейчас, в дни выборов президента, я призываю всех тоже проявить сплоченность и сделать выбор. От того, как мы проголосуем, зависит будущее всей страны», — отметил Николай Сотниченко.

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Жителям Солнечногорска предоставлена возможность выбрать будущего президента Российской Федерации в течение трех дней, 15, 16 и 17 марта, что делает процесс более доступным и удобным для каждого. Избирательные пункты будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в Подмосковье пройдут масленичные программы.

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