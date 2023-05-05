Подмосковье 05 мая 2023, 20:17 Почетный гражданин Подмосковья Райхман отпразднует 67-й день рождения

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Почетный гражданин Московской области Юрий Райхман 10 мая отпразднует день рождения. Ему исполнится 67 лет.

Райхман родился в 1956 году в Воскресенске. Он известен в регионе как врач-хирург, эндоскопист и общественный деятель. Он работает в системе здравоохранения Московской области в Воскресенской районной больнице № 2 более 38 лет. В 1995 гому ему присвоили высшую квалификационную категорию по специальности «Хирургия».

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Мужчина начал трудовую деятельность санитаром клиники первого Московского медицинского института имени Сеченова в 1973 году. Он окончил мединститут по специальности «лечебное дело» в 1983 году. После окончания мединститута работал врачом-хирургом в хирургическом отделении 2-й городской больницы в Воскресенске.

Райхман наградили орденом Пирогова, знаками отличия Московской области. Он является заслуженным врачом Российской Федерации и почетным гражданином Воскресенского района с 2016 года.

В 2021 году постановлением губернатора Андрея Воробьева ему присвоили звание «Почетный гражданин Московской области».

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