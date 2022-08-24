Почетный гражданин Подмосковья Анатолий Торкунов отметит день рождения 26 августа

В Подмосковье отметит свой день рождения почетный гражданин Московской области Анатолий Васильевич Торкунов. Он родился 26 августа 1950 года в Москве. Стал выдающимся специалистом в сфере международных отношений и внешней политики, проводил азиатские исследования и изучал современную историю Кореи. Торкунов стал дипломатом и общественным деятелем, членом президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, членом коллегии МИД России.

Анатолий Торкунов учился в МГИМО, он окончил его в 1972 году, изучал английский и корейский языки. Несколько лет он провел на дипломатической службе в Пхеньяне. В 1974 году его назначили помощником ректора МГИМО, через три года он стал кандидатом исторических наук.

На протяжении шести лет Торкунов работал на должностях старшего преподавателя, доцента кафедры истории и культуры стран Азии и Африки, декана по работе с иностранными учащимися, проректора по международным связям.

С 1983 года его отправили на дипломатическую службу в Вашингтон. В 1986 году Торкунова назначили деканом факультета международных отношений, а затем и первым проректором МГИМО. В 1992 году его избрали ректором МГИМО. В 1995 году ему присвоили степень доктора политических наук. В мае 2008 его избрали академиком Российской академии наук.

Под его руководством в МГИМО провели модернизацию учебы, там построили новые кампусы, университет занял первые строчки в мировых рейтингах. С 2015 года в его состав включили Одинцовский филиал, который готовит специалистов по многим направлениям.

Анатолий Торкунов отмечен многими российскими и иностранными государственными наградами, в том числе: орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом Дружбы, французским орденом Почетного легиона, орденом Республики Корея «За дипломатические заслуги». Также он является почетным гражданином города Сеула.