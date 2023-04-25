Подмосковье 25 апреля 2023, 18:45 Почетный гражданин Московской области Леонид Рошаль отметит 90-летие 27 апреля

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Всемирно известный педиатр и общественный деятель Леонид Михайлович Рошаль отметит 90-летие 27 апреля. В 1996 году его назвали «Детским доктором мира», а в 2015 году постановлением губернатора Андрея Воробьева хирург получил звание «Почетный гражданин Московской области».

Рошаль родился в 1933 году в городе Ливны Орловской области. В 1957 году он окончил 2-й Московский медицинский институт имени Пирогова по специальности «врач-педиатр». Свою трудовую деятельность Леонид Михайлович начал в детской поликлинике № 32 в Москве.

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С 1962 по 1982 годы Рошаль был младшим научным сотрудником, затем — старшим научным сотрудником Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского. С 1982 по 1999 годы руководил отделением Научно-исследовательского института педиатрии в Москве, а с 1999 по 2003 годы — отделением Научного Центра здоровья детей Российской академии медицинских наук. С 2003 года по сей день является директором Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.

Кроме того, Рошаль участвовал в оказании помощи детям после землетрясений в Армении, Грузии, Алжире, Индии, Японии, Египте, Пакистане, Индонезии, Непале, а также во время военных конфликтов в Югославии и Нагорном Карабахе.

Леонид Михайлович является профессором, доктором медицинских наук, создателем научной школы в хирургии детского возраста по разработке консервативных методов лечения у детей хирургических заболеваний грудной и брюшной полости. Он также стал автором более 215 научных работ и восьми авторских свидетельств на изобретения.

Более двадцати лет Рошаль проработал в системе здравоохранения Московской области, а с 2011 года и по настоящее время является главным внештатным детским пульмонологом министерства здравоохранения региона.

В 2013 году при его поддержке было создано некоммерческое партнерство «Врачебная палата Московской области». Леонид Михайлович награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, орденом Мужества, орденом Почета, а также иностранными и общественными орденами и медалями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил обновленную поликлинику № 1 в Реутове. Глава региона заявил, что медучреждение возвысилось на четыре этажа и отвечает самым современным стандартам качества.

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