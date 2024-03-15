Подмосковье 15 марта 2024, 18:11 Почетный гражданин Химок Владимир Сорокин проголосовал на выборах президента в школе № 30 Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Генеральный директор машиностроительного конструкторского бюро «Искра» Владимир Сорокин сегодня проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Почетный гражданин городского округа Химки посетил избирательный участок в школе № 30.

Владимир Сорокин возглавляет машиностроительное конструкторское бюро «Искра» и получил звание «Почетный гражданин» за свой многолетний вклад в благо Химок.

Реклама

«Важен голос каждого человека, ведь этот выбор определяет то, что мы будем делать дальше и в каком направлении развиваться. Я думаю, что это обязанность каждого человека, который трудится и живет в нашей стране. Каждый раз на выборах я наблюдаю прозрачность, честность и порядочность работы избирательных участков. Сегодня я в очередной раз убедился, что в городском округе сделано все для того, чтобы выборы прошли удобно, законно и прозрачно», — отметил Владимир Сорокин.

Избиратели могут проголосовать очно по месту прописки или фактического нахождения, а также дистанционно в режиме онлайн. Дистанционное электронное голосование проводится на сайте центральной избирательной комиссии России. Участвовать в выборах могут граждане достигшие 18 лет.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».