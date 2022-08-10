Почетные жители Подмосковья Владимир Кашин и Александр Лысиков отметили дни рождения

Сегодня отмечают дни рождения почетные граждане Московской области Кашин Владимир Иванович и Лысиков Александр Иванович.

Кашин Владимир Иванович родился 10 августа 1948 года в селе Назарьево Сараевского района Рязанской области.

Выдающийся ученый в области сельского хозяйства, советский и российский государственный и партийный деятель, депутат Госдумы IV–VII созывов от коммунистической партии, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии VI созыва и по аграрным вопросам VII созыва проработал в Московской области более сорока лет и внес значительный вклад в агропромышленное развитие региона.

Он прошел путь от агронома до директора Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства. Под его руководством создано более 160 новых перспективных сортов плодовых и ягодных культур.

Владимир Иванович — доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук, автор около 300 печатных научных работ, среди которых 15 монографий и брошюр.

Кашин с отличием окончил Рязанский сельскохозяйственный институт имени П. А. Костычева в 1971 году. Трудовую деятельность начал в 1965 году в колхозе Сараевского района Рязанской области.

С 1972 по 1980 годы он занимал различные должности от агронома опытно- производственного хозяйства (ОПХ) «Красная Пойма» (Луховицкий район Московской области) до заведующего лабораторией лугов и пастбищ Дединовской опытной станции.

С 1980 по 1985 годы— директор Московской селекционной станции ВНИИ кормов (Серебряно-Прудский район Московской области).

С 1985 по 1990 годы — первый секретарь Серебряно-Прудского райкома Коммунистической партии Советского Союза.

С 1990 по 1991 годы — председатель Серебряно-Прудского районного Совета народных депутатов, секретарь ЦК Компартии РСФСР.

С 1991 по 2003 годы — директор Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства.

С 2003 года по настоящее время — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IV–VII созывов.

Владимир Иванович Кашин награжден орденом Александра Невского, орденом Дружбы народов, орденом Почета, знаками отличия Московской области. Лауреат премии Совета Министров СССР, Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники. Кроме того, Владимир Иванович носит звание Заслуженного деятеля науки Российской Федерации.

Постановлением Губернатора Московской области от 26.11.2019 No 566-ПГ Владимиру Ивановичу присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».

Лысиков Александр Иванович родился 10 августа 1954 года в городе Козельске Калужской области.

Известный педагог-новатор, талантливый реформатор системы обучения в Московской области, под чьим руководством в городе Серпухове был создан новый тип интегрированного учебного заведения, в которое вошли детский сад, общеобразовательная школа и колледж.

Александр Иванович окончил Московский Государственный заочный педагогический институт по специальности «педагогика и психология начального обучения». В 2000 году получил второе образование по специальности «менеджмент в образовании».

Сейчас Александр Иванович является академиком Международной педагогической Академии. Более сорока лет он проработал в Подмосковье. Свыше тридцати лет возглавляет Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Губернский колледж» — передовое учебное заведение региона и визитную карточку образования Подмосковья за рубежом. Губернский колледж по итогам 2015 года признан лучшим образовательным учреждением Подмосковья, с 2013 года по 2016 год колледж признается победителем конкурса «100 лучших колледжей России».

В 2014, 2015 и 2016 годах Лысиков становится директором года. Ежегодно его студенты проходят стажировку в Германии с углубленным изучением немецкого языка. Для совершенствования английского языка студенты направляются на стажировку в Международный центр языковой подготовки в Финляндии. Преподаватели колледжа обмениваются опытом работы с зарубежными коллегами из Англии, Ирландии, Китая, Кореи и Сингапура.

Трудовую деятельность Александр Иванович начал старшим пионервожатым Пущинской средней экспериментальной школы в 1971 году, в которой проработал шесть лет.

С 1972 по 1974 годы — проходил срочную службу в рядах Советской Армии.

С 1977 по 1985 годы — секретарь и первый секретарь Серпуховского городского комитета Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ).

С 1985 по 2000 годы — директор Московского областного педагогического колледжа.

С 2000 года по настоящее время — директор профессионального образовательного «Губернский колледж».

Александр Иванович награжден медалью ордена «За заслуги перед отчеством» второй степени. Является Заслуженным учителем Российской Федерации и народным учителем Российской Федерации, а также почетным гражданином города Серпухов.

Постановлением Губернатора Московской области от 05.08.2005 года No 107-ПГ Александру Ивановичу Лысикову присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».