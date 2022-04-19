Почетные граждане Московской области хоккеист Фетисов и академик Семенов отметят дни рождения 20 апреля

Выдающиеся деятели СССР и России хоккеист Вячеслав Фетисов и академик Юрий Семенов 20 апреля отметят день рождения. Каждый из них является почетным гражданином Московской области.

Вячеславу Фетисову исполнится 64 года. Он сделал блестящую карьеру в хоккее: два раза побеждал на Олимпиаде и 13 раз становился чемпионом СССР. С 1982 по 1989 год Фетисов являлся капитаном сборной команды Советского Союза по хоккею. Имя спортсмена увековечено в Зале славы профессионального хоккея и Зале славы Международной федерации хоккея с шайбой.

Фетисов участвовал и в политической жизни России. В 2008–2016 годы он был членом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Также Фетисов являлся депутатом Государственной думы VII созыва от партии «Единая Россия». Он занимал должность первого заместителя председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Прославленного хоккеиста часто представляли к высшим государственным наградам — орденам Ленина, Трудового Красного Знамени, двумя — «Знак Почета», Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней. Также ему присвоили звания заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного работника физической культуры Российской Федерации.

Звание почетного гражданина Московской области Фетисову присвоили в прошлом году. Губернатор региона Андрей Воробьев подписал соответствующий указ 18 февраля 2021 года.

Второй именинник — уроженец Тверской области, выдающийся ученый Юрий Семенов. Ему 20 апреля исполнится 87 лет.

Семенов — ведущий разработчик и создатель пилотируемых кораблей «Союз», космических пилотируемых комплексов «Салют» — «Союз» — «Прогресс», многоразовой космической системы «Энергия — Буран», многомодульного научно-исследовательского комплекса «Мир», ракетно-космического комплекса «Морской старт» и других проектов.

Постановление о том, что Семенову присвоено звание почетного гражданина Московской области, глава региона подписал 8 апреля 2005 года.