Подмосковье 09 декабря 2022, 23:57 Почетные грамоты вручили переписчикам в Одинцове

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В здании администрации в Одинцове прошла торжественная церемония награждения сотрудников Росстата. На ней почетные грамоты получили восемь человек, которые занимались переписью населения в 2021 году.

Благодаря прошедшей переписи удалось узнать, что количество проживающих в округе значительно увеличилось.

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«Численность населения в Одинцовском округе была 338 тысяч, а стала 471 тысяча — это на 40% прирост, то есть мы в своей работе долгие годы пользовались устаревшими данными и сейчас, после переписи, мы внесли значительные коррективы», — сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

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Ежедневно переписчик опрашивал около 600 человек. Все данные вносили в специальный планшет, позже их отправляли на обработку в Росстат.

Перепись населения проводится в России каждые 10 лет. Следующая состоится в 2030 году.

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