Подмосковье 10 августа 2023, 09:30 Почетному жителю Подмосковья Владимиру Кашину исполнилось 75 лет 10 августа

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Почетный житель Московской области Владимир Кашин родился 10 августа 1948 года в Рязанской области. Сегодня выдающемуся ученому в области сельского хозяйства, советскому и российскому государственному и партийному деятелю, депутату Государственной думы IV-VII созывов от Коммунистической партии Российской Федерации исполнилось 75 лет.

Владимир Кашин проработал в Московской области более 40 лет и внес значительный вклад в агропромышленное развитие региона. Он прошел путь от агронома до директора Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства, а под его руководством создали более 160 новых перспективных сортов плодовых и ягодных культур. Почетный житель Подмосковья напечатал около 300 научных работ, среди которых 15 монографий и брошюр.

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В 1971 году Кашин с отличием окончил Рязанский сельскохозяйственный институт имени Костычева. С 1972 по 1980 год он занимал различные должности от агронома опытно-производственного хозяйства «Красная Пойма» в Подмосковье до заведующего лабораторией лугов и пастбищ Дединовской опытной станции. Затем до 1985 года мужчина занимал должность директора Московской селекционной станции ВНИИ кормов, а с 1985 по 1990 год стал первым секретарем Серебрянопрудского райкома Коммунистической партии Советского Союза. До 2003 года Кашин исполнял обязанности директора Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства. По настоящее время он является депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации IV-VII созывов.

Владимир Кашин имеет множество наград, включая орден Александра Невского, орден Дружбы народов, орден Почета и знаки отличия Московской области. Он является лауреатом премии Совета министров СССР, Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники, а также заслуженным деятелем науки России.

В 2019 году постановлением губернатора Подмосковья Кашину присвоили звание «Почетный гражданин Московской области».

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