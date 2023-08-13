Подмосковье 13 августа 2023, 09:00 Почетному жителю Подмосковья Леонтию Кузнецову исполнилось 85 лет

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Почетному гражданину Московской области Леонтию Кузнецову исполнилось 85 лет. Он родился 13 августа 1938 года в городе Аркадаке Саратовской области.

Кузнецов офицером прошел последовательно все должности от командира взвода до командующего армией Московского военного округа в звании генерал-полковника. В этой должности он принимал парад Победы на Красной площади в 1997 году и командовал парадами на Красной площади в 1995-м, 1996-м и 1998 годах.

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Кузнецов окончил Саратовское профессионально-техническое училище, Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени Кирова, Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генштаба ВС имени Ворошилова.

Леонтия Васильевича наградили орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» II и III степеней, «За военные заслуги» и медалями.

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