Подмосковье 22 декабря 2023, 12:14 Почетному гражданину Подмосковья Владимиру Овчару исполнилось 83 года

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Владимир Овчар родился 22 декабря 1940 года в Бурятской АССР. Он прошел путь от мастера до директора завода и ответственного работника Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР.

Овчар является заслуженным руководителем крупного промышленного градообразующего предприятия города Подольска.

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Почетный гражданин Московской области и Подольска награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. Он также является лауреатом Государственной премии СССР и премии Совета Министров СССР.

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