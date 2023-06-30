Подмосковье 30 июня 2023, 13:03 Почетному гражданину Подмосковья Марку Курцеру исполнилось 66 лет

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Почетному жителю Подмосковья доктору медицинских наук и акушеру-гинекологу Марку Курцеру исполнилось 66 лет. Под его руководством в Одинцове открылся клинический госпиталь «Лапино».

Марк Курцер родился 30 июня 1957 года в Москве. Он стал автором 200 научных работ, под его руководством открылся крупнейший клинический госпиталь «Лапино» в Одинцове.

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Труды Марка Курцера посвящены вопросам акушерства, гинекологии и перинатологии. Он стал новатором и исследователем, внедрившим метод, позволяющий парам с генетическими заболеваниями иметь здоровых детей. Открытый ученым госпиталь позволяет проводить все виды диагностики и лечения и соответствует высоким международным стандартам.

Марк Курцер окончил медицинский институт имени Пирогова и прошел путь от врача-дежуранта до главного врача Центра планирования семьи и репродукции департамента здравоохранения Москвы. В 2012 году он стал генеральным директором группы компаний «Мать и дитя» и заведующим кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета университета Пирогова.

Марк Курцер был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, Почета, знаком «За заслуги перед Московской областью» I степени. В прошлом году он получил звание почетного жителя региона.

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