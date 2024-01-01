Подмосковье 01 января 2024, 09:00 Почетному гражданину Подмосковья Леониду Ковалевскому исполнилось 73 года Фото: пресс-служба губернатора Московской области

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Почетному гражданину Московской области Леониду Ковалевскому исполнилось 73 года. Он является лауреатом всероссийского проекта «Эффективное управление кадрами» и лауреатом конкурса «Лучший муниципальный служащий России».

Леонид Павлович родился 1 января 1951 года в селе Ошитки Киево-Святошинского района Киевской области (Украинская ССР). Он начал работать авиамехаником на авиационно-технической базе Бориспольского объединенного авиаотряда Украинского управления гражданской авиации в 1970 году.

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После этого он занимал такие посты, как секретарь комитета ВЛКСМ Домодедовского объединенного авиаотряда, председатель исполкома Домодедовского городского совета депутатов трудящихся. В декабре 1991 года его назначили главой Домодедовского района Московской области.

Также Ковалевский являлся сопредседателем Ассоциации глав городов и районов региона, членом Высшего совета при губернаторе, вице-президентом Ассоциации малых и средних городов России. Он получил звание почетного гражданина Московской области 30 сентября 2021 года.

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