Подмосковье 22 декабря 2023, 11:56 Почетному гражданину Подмосковья Леониду Бокерии исполнилось 84 года Источник фото: РИА «Новости»

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Всемирно известному врачу-кардиохирургу, почетному гражданину Московской области Леониду Бокерии исполнилось 84 года 22 декабря. Он относится к небольшому числу выдающихся профессионалов мира, которые выполняют весь известный арсенал операций на сердце с применением искусственного кровообращения при разных патологиях у детей и взрослых. За все время Бокерия провел более десяти тысяч операций на открытом сердце.

Леонид Бокерия — академик Российской академии наук, создатель крупнейшей в стране кардиохирургической школы, педагог, воспитавший не одно поколение кардиохирургов, кардиологов, реаниматологов, специалистов по смежным профилям.

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Он является автором более 50 монографий и свыше 20 учебных пособий. Бокерия имеет множество почетных званий и наград. В ноябре 2019 года его назначили почетным президентом НМИЦ ССХ имени Бакулева. Он также является членом Общественной палаты России с момента ее основания.

Почетный гражданин Московской области награжден орденом Александра Невского, иностранными и общественными знаками отличия.

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