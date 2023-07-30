Подмосковье 30 июля 2023, 08:08 Почетному гражданину Подмосковья Ирине Винер-Усмановой исполнилось 75 лет Управление по вопросам наград и геральдики

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Всемирно признанный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова отмечает 75-летие 30 июля. Она — автор многочисленных побед российских спортсменок на Олимпиадах и чемпионатах мира.

Ирина Винер-Усманова родилась 30 июля 1948 года в городе Самарканде. В сфере физкультуры и спорта работает 47 лет. Прошла путь от тренера-преподавателя до главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике. Самостоятельно подготовила более 20 мастеров спорта СССР и России, 30 мастеров спорта международного класса, 30 заслуженных мастеров спорта.

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Винер-Усманова — инициатор создания и учредитель первого в России инновационного Центра прогресса художественной гимнастики. Он работает в Химках и стал образовательным кластером для воспитания одаренных спортсменок Подмосковья.

Под руководством Ирины Винер-Усмановой разработана передовая тактика и стратегия подготовки к участию в Олимпиадах российских спортсменок. С ее помощью девушки являются неизменными лидерами всех мировых соревнований на протяжении пяти олимпийских циклов.

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