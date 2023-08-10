Подмосковье 10 августа 2023, 09:00 Почетного жителя Подмосковья Александра Лысикова поздравили с 69-летием

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Почетному гражданину Московской области Александру Лысикову исполнилось 69 лет. Известный педагог-новатор и талантливый реформатор системы обучения в Подмосковье родился 10 августа 1954 года в городе Козельске Калужской области.

Под руководством Лысикова в Серпухове создали новый тип интегрированного учебного заведения, в которое вошли детский сад, общеобразовательная школа и колледж.

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Лысиков окончил Московский Государственный заочный педагогический институт по специальности «педагогика и психология начального обучения» в 1981 году В 2000-м он получил второе образование по специальности «менеджмент в образовании».

Педагог является академиком Международной педагогической Академии. Он проработал в Московской области более 40 лет, из них свыше 30 лет возглавляет Губернский колледж. Образовательное учреждение известно за рубежом, а с 2013-го по 2016 год его признали победителем конкурса «100 лучших колледжей России». Ежегодно студенты колледжа проходят практику в Германии.

В 2014, 2015 и 2016 годах Лысиков стал «Директором года России». Он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, является заслуженным учителем РФ и народным учителем России, а также почетным жителем Серпухова.

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